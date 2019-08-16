Крупнейший форум по здоровому образу жизни перенесли из Гонконга в Сингапур

СИНГАПУР, 16 августа. /ТАСС/. Организаторы Всемирного саммита по здоровому образу жизни (The Global Wellness Summit) отказались от его проведения в Гонконге и перенесли в Сингапур. Об этом сообщили в пятницу организаторы мероприятия.

Официальные причины такого решения не раскрываются. Организаторы тем не менее отметили, что "стремятся обеспечить максимально беспрепятственную поездку для всех участников саммита".

"Изменение места проведения саммита необходимо для создания наиболее комфортных условий участников мероприятия", - указывается в сообщении.

Принять участие в саммите смогут лишь специально приглашенные лидеры и наиболее крупные фигуры в сфере фитнеса, здорового образа жизни. Объем данного рынка оценивается в $4,2 трлн. Стоимость мероприятия не уточняется, известно, что пройдет в течение трех дней в одном из самых фешенебельных отелей Сингапура.

Два месяца назад в Гонконге произошли массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов. В конце прошлой недели международный аэропорт Чек Лап Кок охватили массовые демонстрации, которые изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. В понедельник и вторник протестующие заблокировали и зал вылета, что привело к отмене сотен рейсов. Во вторник вечером полиция применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов, которые взяли в заложники, связали и подвергли избиениям двух человек из материкового Китая, включая журналиста, сочтя их "агентами под прикрытием".