Страны БРИКС создадут платформу государственно-частного партнерства в сфере экологии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) договорились о создании платформы государственно-частного партнерства (ГЧП) в области природоохранной деятельности. Соответствующую инициативу российской стороны единогласно поддержали участники встречи министров экологии "пятерки", прошедшей в четверг в Сан-Паулу.

"Министры окончательно подтвердили идею создания уникальной платформы государственно-частного партнерства БРИКС [в области природоохранной деятельности]", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов.

"Мы назвали ее платформа BEST (сокр. от англ. BRICS Environmentally Sound Technology Platform - платформа экологически безопасных технологий БРИКС - прим. ТАСС)". По словам чиновника, идея была с ходу подхвачена зарубежными коллегами, которые начали предлагать свои проекты для ее наполнения.

В качестве одного из примеров в Минприроды привели предложенную партнерам зонтичную программу "Чистые реки БРИКС", направленную на улучшение состояния речных бассейнов.

"У нас сейчас реализуется масштабный проект по реке Волга, но у каждой из стран БРИКС есть свои водные артерии, состояние которых вызывает озабоченность <...> Тема очень востребована", - отметил представитель министерства.

Как уточнил Инамов, в ходе российского председательства в БРИКС в 2020 году Минприроды готовится провести в Санкт-Петербурге отдельное масштабное заседание платформы, в рамках которой будет организован диалог природоохранных ведомств "пятерки" с научным и экспертным сообществом, предпринимательскими кругами и профильными международными организациями. Кроме того, по его словам, уже сейчас удалось предварительно договориться о поддержке в будущем реализации конкретных проектов в рамках этой инициативы со стороны Нового банка развития БРИКС, представители которого также принимали участие во встрече в Сан-Паулу.

По мнению чиновника, за прошедшие пять лет все страны БРИКС за время своего председательства в объединении смогли внести вклад в формирование прочной основы сотрудничества на экологическом направлении, которое теперь может стать одним из ведущих в деятельности "пятерки" и способствовать укреплению данного формата в целом. "Для нас здесь особенно важно, что именно Россия в свое время инициировала работу на природоохранном треке" - подчеркнул он.