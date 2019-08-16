Девять пар из России прошли в полуфиналы чемпионата мира по танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Девять пар из России вышли в полуфиналы чемпионата мира по танго по итогам отборочных этапов. Результаты последнего из них оглашены в четверг в культурном центре Usina del Arte в аргентинской столице.

Россияне поборются за звание лучших как в салонном, так и в сценическом танго. В категории салонное танго отборочный этап успешно прошли Артем Лучин и Ирина Самойлова, Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева, Иван Набокин и Анастасия Извекова, Кирилл Паршаков и Анна Гудыно, Луис Альфредо Сквиччиарини и Евгения Самойлова, а также Вадим Кайтуков и Ольга Мокрушина.

Еще две пары - Карина и Артем Довбуш, Станислав Фурсов и Екатерина Симонова - получили право выступить в полуфинале, победив на соревнованиях по танго в других странах.

В сценическом танго Россию в полуфинале будут представлять Паршаков и Гудыно, Кузнецов и Николаева, Сквиччиарини и Самойлова, а также Набокин и Извекова. Кроме того, в обоих полуфиналах выступит россиянин Максим Герасимов, танцующий с аргентинкой Агустиной Пьяджо. Пара представляет аргентинскую провинцию Огненная Земля.

Полуфиналы пройдут 17 и 18 августа. По данным организаторов, в общей сложности в отборочных турах приняли участие более 500 пар со всего мира.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.