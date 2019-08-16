Жителей Ставрополя на древнем городище научат "археокулинарии"

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Мастер-классы по "археокулинарии" (умению вручную превращать зерно в муку и печь из нее лепешки), стрельбе из лука и археологии проведут для всех желающих на древнем Татарском городище в Ставрополе. Об этом сообщили в пятницу в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Мастер-классы и экскурсии пройдут 17 августа и станут завершением Недели археологии, проводимой музеем.

"Мастер-класс "Археокулинария" - ручной труд для детей и взрослых на зернотерках. Участники мастер-класса с помощью зернотерок перетрут зерно в муку, замесят тесто и приготовят лепешку. На мастер-классе "Школа юного археолога" участники приобретут навыки по установке палаток, разбивке археологического раскопа, расчистке и фиксации находок в импровизированном раскопе", - говорится в сообщении.

Гости Татарского городища также смогут попробовать себя в стрельбе из деревянного лука и гончарном ремесле. Специалисты музея проведут для посетителей экскурсии по городищу, на которых можно будет увидеть рвы и валы городища, места расположения башен, входных ворот, храма, цитадели, древних дорог.

Татарское городище - многослойный памятник археологии, который функционировал на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского. Городище включает в себя фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений, большая часть древнего города скрыта под землей. В 2020 году археологи планируют привлечь профессора Баварского университета Йорга Фассбиндера к сканированию территории георадарами.