Пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета вернулись в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Пилоты аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии". В 2018 году Юсупов получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "Аэронавигация. Общий налет составляет более 3 тыс. часов.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 - дети.