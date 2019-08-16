Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Видеохостинг YouTube не всегда должным образом реагирует на требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. 31 июля в службу [Роскомнадзор] поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России. Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google - владельца хостинга - соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен, - отметили в пресс-службе. - Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства".

Речь идет о ролике, снятом, как следует из названия, в Одессе, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба.

Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу в марте 2019 года. Согласно документу, будет блокироваться информация, выражающая в неприличной форме оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, а также явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, представляющим государственную власть в РФ. В случае нарушения закона в первый раз штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.