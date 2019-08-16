Минздрав оценит эффективность препарата, за заказ которого задержали двух женщин

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ оценит эффективность не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум", при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства.

"По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата "Фризиум" и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов", - говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что за последний год Минздравом "реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов".

Ранее замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело.

Этот случай стал уже вторым за последнее время - месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать не зарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.

Потребность в лекарствах

По данным Мониавы, в незарегистрированных лекарственных препаратах нуждаются не менее 2 тыс. российских детей. Чтобы обеспечить тяжелобольных детей необходимыми препаратами, необходимо, по мнению Мониавы, обеспечить возможность проведения заочных врачебных консилиумов для назначения лекарств, зарегистрировать ряд препаратов и детских лекарственных форм в РФ, а также организовать целевые закупки отдельных лекарств для конкретных родителей.

Как полагают эксперты, получение не зарегистрированных в РФ лекарств, как правило, затруднено, не все родители детей, нуждающихся в паллиативной терапии, могут получить такие препараты. Кроме того, как отмечал ранее Минздрав, для назначения ребенку сильнодействующих лекарств необходимо решение врачебной комиссии. Однако, по словам представителей некоммерческих организаций, родители сталкиваются с тем, что их документы не направляют на врачебную комиссию в региональные учреждения. В августе 2018 года в ситуации с тем, что такие документы не отправляют для получения разрешения, обещала разобраться министр здравоохранения Вероника Скворцова.