Госпитализированная после аварийной посадки А321 в Подмосковье остается в больнице

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Женщина, госпитализированная после аварийной посадки самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье, остается в больнице, новых обращений за медицинской помощью не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Число пострадавших не изменилось и составляет 76 человек, 19 из которых дети. Больше за медицинской помощью никто не обращался. В больнице остается одна пассажирка данного рейса", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ее состояние опасений у врачей не вызывает.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.