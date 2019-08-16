Глава Камчатки попросил Росавиацию проверить компанию, чей Ми-8 совершил жесткую посадку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин попросил Росавиацию проверить авиакомпанию "Вертикаль-Т", чей вертолет во вторник совершил жесткую посадку в районе горы Дзендзур на Камчатке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин направил телеграмму руководителю Федерального агентства воздушного транспорта ... Александру Нерадько, в которой сообщил об инциденте с вертолетом Ми-8 и попросил провести проверку в отношении авиаперевозчика с целью предотвращения подобных происшествий", - говорится в сообщении.