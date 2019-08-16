Глава Камчатки попросил Росавиацию проверить компанию, чей Ми-8 совершил жесткую посадку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин попросил Росавиацию проверить авиакомпанию "Вертикаль-Т", чей вертолет во вторник совершил жесткую посадку в районе горы Дзендзур на Камчатке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин направил телеграмму руководителю Федерального агентства воздушного транспорта ... Александру Нерадько, в которой сообщил об инциденте с вертолетом Ми-8 и попросил провести проверку в отношении авиаперевозчика с целью предотвращения подобных происшествий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ситуация на рынке авиаперевозок настораживает власти региона. "Мы намерены подготовить обращение от имени правительства Камчатского края о восстановлении действия ряда федеральных авиационных правил, которые позволяют контролировать воздушные суда, работающие на территории края, местным органам Росавиации. Так как сегодня, например, вертолет может прилететь из любого субъекта России и работать на Камчатке абсолютно бесконтрольно. Кроме того, мы подготовим предложения о проведении контролирующими органами ряда встреч с туроператорами, для того чтобы дать рекомендации по грамотному выбору перевозчиков", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края Юрия Зубаря.
Вертолет компании "Вертикаль-Т" во вторник совершил жесткую посадку в районе вулкана в 100 км от Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 туриста и три члена экипажа, травмы получили пять человек. Вертолет, по предварительным данным, восстановлению не подлежит. Проверку в связи с инцидентом начали прокуратура, СК и Росавиация.