Аварийно севший в Подмосковье самолет был полностью исправен перед вылетом

"У нас сильный центр технического обслуживания, мы контролируем каждое движение самолета, поэтому в исправности самолета сомнений нет, хотя нас непременно в этом вопросе проверят", - сказал он.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети.