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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

"Уральские авиалинии" премируют экипаж, аварийно посадивший самолет на поле в Подмосковье

Точный размер премий не известен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" премирует экипаж, совершивший успешную аварийную посадку в поле неподалеку от аэропорта Жуковский в Подмосковье, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

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Экипаж самолета Airbus A321, оба двигателя которого отказали из-за попадания в них птиц, провели успешную посадку судна на брюхо в поле возле аэропорта Жуковский.

"Экипаж обязательно будет поощрен", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос о премировании экипажа аэробуса, не уточнив конкретную сумму.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 - дети.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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