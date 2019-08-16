"Уральские авиалинии" премируют экипаж, аварийно посадивший самолет на поле в Подмосковье

"Они каждый у меня — граненый бриллиант". Об экипаже, сумевшем спасти сотни жизней

Экипаж самолета Airbus A321, оба двигателя которого отказали из-за попадания в них птиц, провели успешную посадку судна на брюхо в поле возле аэропорта Жуковский.

"Экипаж обязательно будет поощрен", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос о премировании экипажа аэробуса, не уточнив конкретную сумму.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, из которых 19 - дети.