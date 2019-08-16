Более 150 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье самолета отказались от полета в Крым

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 150 пассажиров самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелета в Симферополь; согласились на полет и были отправлены более 70 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в авиационных службах.

"Утром в Симферополь вылетели шесть пассажиров аварийно севшего самолета. Накануне в Крым прибыли 65 человек. Таким образом, 71 пассажир согласился продолжить полет организованно другими бортами авиакомпании "Уральские авиалинии". 154 [человека] от дальнейшего перелета отказались", - сказал источник. Он уточнил, что 65 человек прибыли в Симферополь в четверг.

15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.