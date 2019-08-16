Росприроднадзор и власти Подмосковья проверят свалки вблизи аэропорта Жуковский

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор совместно с правительством Московской области проверят мусорные объекты вблизи аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
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"Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для проверки информации о возможном скоплении птиц на мусорных объектах рядом с аэропортом Жуковский. Она начинает работать утром в пятницу", - сказал он.
По словам Куракина, комиссия будет работать публично.
По информации Росприроднадзора, вблизи Жуковского могут находиться два мусорных объекта, которые могли привлечь птиц: сортировочная станция компании "Экосервис" и нелегальная свалка у озера Глушица. На последней, по данным Минэкологии Подмосковья, находятся только строительные отходы, поэтому она не могла стать точкой притяжения птиц.
15 августа аэробус A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. На борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.