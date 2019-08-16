Россияне за 40 лет снизили потребление картофеля в два раза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители России почти за 40 лет сократили потребление картофеля в два раза, значительно уменьшили количество молока и молочных продуктов, а также стали есть меньше сахара. Об этом свидетельствует данные отчета Росстата.

В 1980 году жители РСФСР, согласно данным, потребляли 117 кг картофеля на человека в год, в 2018 году этот показатель снизился до 59. Снизилось также потребление молока и молочных продуктов - с 390 кг до 266, а потребление сахара и конфет с 35 до 31 кг за тот же период. Кроме того, зафиксировано снижение интереса к хлебным продуктам - со 112 кг в 1980 году до 96 в 2018 году.

В то же время жители страны стали есть больше овощей: потребление возросло с 92 кг на человека в год (1980 год) до 104 кг в 2018 году, а потребление фруктов и ягод выросло с 35 до 74 кг.

Кроме того, россияне стали больше есть мяса и мясопродуктов - рост зафиксирован с 70 до 89 кг в год на человека за аналогичный период, также жители стали больше потреблять в пищу рыбу - этот показатель возрос с 17 кг в 1980 году до 22 кг в 2018 году.