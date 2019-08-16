Насмерть задавившего зубра водителя из Карачаево-Черкесии оштрафовали на 365 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 16 августа. /ТАСС/. Хабезский районный суд оштрафовал на 365 тыс. рублей водителя, который сбил на автомобиле кавказско-беловежского зубра на территории Тебердинского государственного заповедника. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

"Хабезский районный суд удовлетворил иск Карачаево-Черкесского межрайонного природоохранного прокурора, обязав местного жителя возместить ущерб, причиненный в результате наезда на кавказско-беловежского зубра", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что общая сумма штрафа составила 365,7 тыс. рублей. Инцидент произошел 6 февраля 2019 года в районе квартала Кизгического лесничества Тебердинского государственного заповедника.

Кавказский зубр (домбай) считается редким видом животных и занесен в Красную книгу РФ. Зубры являются одними из самых крупных млекопитающих Европы. В прошлом ареал зубров охватывал всю Европу и лесной пояс Центрального и Западного Кавказа, до начала прошлого века зубры обитали у подножья горы Эльбрус и в лесах Большой Лабы, в 20-е годы XX века зубр на Кавказе исчез. Восстановление популяции зубра велось в нескольких направлениях - на Кавказе проводилась реинтродукция зубра кавказско-беловежской линий разведения. В настоящее время на Кавказе имеется две вольно живущих популяции кавказско-беловежского зубра.