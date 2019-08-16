Врачи Дагестана установили мировой рекорд по количеству проведенных операций за день

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Врачи Хасавюртовской центральной городской больницы в Дагестане попали в Книгу рекордов России, установив мировой рекорд по количеству проведенных операций за один день. Двое врачей больницы 15 августа прооперировали более 50 пациентов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

"В Хасавюртовской центральной городской больнице установлен рекорд России и мира по количеству проведенных за один день операций. Сердечно-сосудистые хирурги Сабир Айдаев и Хачатур Кургинян за восемь часов прооперировали 53 пациента. Такого в мире не делали еще ни в одной клинике", - говорится в сообщении.

Все операции прошли успешно, среди пациентов были не только жители Дагестана, но и приезжие из Чечни и Ингушетии.

"Зафиксировал результат главный редактор Книги рекордов России Станислав Котенко, который весь день провел в операционной. Он отметил, что рекорд хирургических вмешательств фиксируется впервые и нигде в мире за день не выполнялось такое количество операций, в связи с чем посоветовал врачам подать заявку на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, что и будет сделано в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Хирурги получили сертификат Книги рекордов России "за наибольшее количество операций по лечению варикозной болезни, выполненных за восемь часов двумя хирургами в стране". "Сами же врачи не считают прошедший операционный день чем-то особенным, отмечая, что это их каждодневная работа", - сообщили в Минздраве региона.

Доктора без надрезов и общего наркоза, через небольшой прокол при помощи внутрисосудистого лазера за 15 минут устраняют причину варикоза. "Раньше длительность хирургических вмешательств при данной патологии превышала два часа. Сегодня благодаря внедрению во врачебную практику уникальной технологии со сложным названием "эндовазальная лазерная облитерация в сочетании с минифлебэктомией" пациенты быстрее восстанавливаются. Они встают на ноги сразу после вмешательства и могут выйти из операционной самостоятельно. Соответственно, значительно сокращается и время пребывания в стационаре", - говорится в сообщении.