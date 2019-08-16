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Расписание аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится с 19 по 31 августа

Также будет скорректировано расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево и обратно изменится с 19 по 31 августа в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево и обратно изменится с 19 по 31 августа (кроме 25 августа) в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами на перегонах Бескудниково - Марк и Марк - Лобня. Железнодорожники проведут ремонт первого главного пути, включая замену рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебеночного балласта и укладку так называемого "бархатного пути", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ремонт пройдет преимущественно в ночное время в период технологических "окон" (с 22:40 до 06:40). В этот период железнодорожники организуют движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме, поочередной пропуская составы в обе стороны.

"Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых электропоездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Так, несколько электричек проследуют без остановки платформы: Хлебниково, Водники, Новодачная, Лианозово, Долгопрудная, Окружная, Дегунино, Лианозово, Трудовая Некрасовская, Луговая и Депо. На период работ из расписания выведено несколько электропоездов на участках: Москва - Дмитров, Москва - Икша, Москва - Лобня, Лобня - Голицыно, Лобня - Звенигород, Москва - Дубна и Бескудниково - Лобня", - уточняется в сообщении.

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