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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Пассажиры A321 получат компенсации за моральный ущерб в течение 14 дней

Ранее стало известно, что размер выплат составит 100 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в течение двух недель выплатит компенсацию за моральный ущерб в сумме 100 тыс. рублей пассажирам аэробуса, совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой авиаперевозчика.

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"Выплата компенсации будет произведена на указанные вами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления", - говорится в сообщении.

Все пассажиры застрахованы в АО "АльфаСтрахование.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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