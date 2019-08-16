Детский омбудсмен Москвы призвал прекратить дело против матери за заказ лекарства ребенку

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал ситуацию с возбуждением уголовного дела против женщины, заказавшей по почте не зарегистрированный в России лекарственный препарат для тяжелобольного ребенка, чудовищной и призвал СК его прекратить.

"Я считаю, что эта история требует экстренного реагирования, ситуация абсурдна, поскольку она одновременно абсолютно бесчеловечна и в то же время вроде бы юридически правильна. Нужно менять юридические основания, которые привели к таким абсурдным действиям. Я обратился к руководителю СК по Москве, чтобы немедленно прекратить уголовное дело по этому вопросу, чтобы прекратить преследовать матерей в таких ситуациях, при больных детях", - сказал Бунимович ТАСС.

Он сообщил, что направил обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с призывом внести эффективные лекарства в реестр и наладить их адресную закупку. "Я обратился <...> с тем, чтобы осуществляли адресную закупку без бесконечных объяснений, которые они придумывают про аналоги. Пусть сделают сначала эффективные аналоги", - пояснил омбудсмен.

Также Бунимович сообщил, что направил обращение и к президенту РФ Владимиру Путину. "Как член совета при президенте по семье и детям я уже обратился к президенту, потому что нужны немедленные действия, - указания министерству и всем остальным. Чтобы такие позорные истории прекратились", - добавил он.

Ранее замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело.

Этот случай стал уже вторым за последнее время, - месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать не зарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.