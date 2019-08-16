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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 извинился перед пассажирами

На пресс-конференции Дамир Юсупов сказал, что "немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения"
Дамир Юсупов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Дамир Юсупов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить до места назначения.

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"Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения (в Симферополь). С некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать", - сказал Юсупов в пятницу на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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