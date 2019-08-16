В ВШЭ считают, что приказ Минобрнауки о контактах с иностранцами навредит престижу России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Приказ Минобрнауки, который вводит новые требования к международному сотрудничеству российских ученых, может нанести ущерб престижу России и ее научно-технологическому развитию. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС первый проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Вадим Радаев.

"Предусмотренные приказом требования, в случае их выполнения могут стать серьезным препятствием для научных контактов с зарубежными коллегами российских университетов и НИИ, что в свою очередь чревато ущербом престижу страны и ее научно-технологическому развитию. Современная наука и высшее образование глобальны по определению. Всем приходится сотрудничать и кооперироваться", - считает он.

Радаев пояснил, что вуз, как и другие крупнейшие научные и образовательные учреждения, пока не получал этого приказа, и судить о нем может только по публикациям. "Хочется верить, что это недоразумение, которое будет исправлено", - сказал собеседник агентства. Он предположил, что текст рекомендаций министерства описывает порядок общения с иностранными сотрудниками режимных организаций или подразделений, работа которых связана с оборонными технологиями или коммерческими секретами.

По его словам, в век интернета, электронной почты и других видов связи подобные меры и документы кажутся "бессмысленным анахронизмом", и такой приказ будет очень сложно выполнить технически.

"Многие ученые для оперативности и удобства свободно общаются по электронной почте или скайпу, и на это нужно получать теперь разрешение? А как можно нумеровать экземпляры при отправке по имэйл? Без оговорки, что речь идет о режимных организациях или лабораториях, которые работают с государственной тайной и совершенно секретными разработками, данные рекомендации выглядят по меньшей мере странно", - добавил он.

О приказе Минобрнауки

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", в частности, вводятся требования о том, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи.

Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

Глава Минобрнауки Михаил Котюков 14 августа сообщил, что подготовленный министерством документ ставит своей целью систематизацию работы по международным проектам. В пресс-службе министерства пояснили, что приказ носит рекомендательный характер и соответствует мировым практикам.