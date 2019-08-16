Решение социальных проблем обсудят на второй смене форума "Машук" в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 16 августа /ТАСС/. Участники второй смены Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", которая пройдет с 16 по 23 августа, обсудят решение социальных проблем и развитие гражданского общества, сообщил ТАСС в пятницу директор форума "Машук" Дмитрий Донецкий.

"Официальное открытие смены состоится в субботу вечером. Ожидается участие губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. В смене примут участие 1 тыс. человек", - сказал он.

Донецкий сообщил, что в прошлом году на форуме было направление "Гражданское общество", в этом году тема будет продолжена. "Победители конкурса проектов будут определены в сентябре. Тогда конкурсная комиссия будет заседать и определит лучшие проекты", - сказал собеседник агентства.

Организаторы форума сообщили, что вторая смена "ПРОактивное общество" будет связана с решением социальных проблем, развитием гражданского общества и межнациональных отношений. Смена объединит общественников, лидеров молодежных движений, волонтеров.

Среди основных направлений работы смены представлены следующие: "Про медиа" (молодые журналисты и блогеры, активисты студенческих и молодежных медиацентров), "Про дружбу" (творческие коллективы и руководители культурных центров, лидеры молодежных землячеств, этнических советов) и "Про наследие" (творческие коллективы, поисковые отряды, будущие культурологи и историки, молодые мастера народных ремесел). Кроме того, будут смены "Про добро" (добровольческие и волонтерские центры, команды, корпуса, организации), "Про города" (команды из малых городов, молодые архитекторы и урбанисты, лидеры городских сообществ, председатели ТСЖ) и "Про развитие" (активные молодые люди, лидеры инициативных групп, представители творческих профессий).

"Губернатор Владимир Владимиров неоднократно подчеркивал, что социальная политика является приоритетной для Ставрополья, поэтому выбор профильной смены неслучаен. Для главы региона это возможность и рассказать о тех социальных программах, которые уже реализуются в крае, и услышать предложения от молодежи не только Ставрополья, но и других регионов", - отмечают организаторы.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.