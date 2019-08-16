Введение нового стандарта автомобильных госномеров перенесено на 2020 год

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Применение новых видов государственных регистрационных знаков транспортных средств перенесено с 2019 на 2020 год, до этого времени подразделения ГИБДД будут выдавать госзнаки действующего образца. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств будут вводиться согласно разработанному ГОСТу. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Таким образом, подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта", - сказала Волк.

По ее словам, у многих автовладельцев, обращающихся в ГИБДД, часто возникают вопросы, касающиеся применения государственных регистрационных знаков нового образца, в частности, такие вопросы наиболее часто возникают у владельцев автомобилей, произведенных в США и Японии, а также ряда моделей мотоциклов, имеющих нестандартные места для установки знаков.

Она также отметила, что применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа.

"Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. При этом следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств", - пояснила Волк.