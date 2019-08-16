СМИ: в пилотном туре на Курилы в октябре примут участие 35 японских туристов

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Первый пилотный тур на южную часть Курильских островов для японских туристов продлится шесть дней, в нем примут участие до 35 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

По его сведениям, поездка запланирована на 11-16 октября и будет осуществляться на пассажирском судне. В зависимости от погодных условий ее сроки могут быть сдвинуты.

Согласно предварительному плану, который проходит согласование, группа туристов прибудет на Кунашир, где осмотрит ряд достопримечательностей, включая вулканы и горячие источники. Организацией размещения японцев на острове, а также предоставлением гидов займутся российские турагентства.

Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне этого года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.