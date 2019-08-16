Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета вернется к полетам в течение трех недель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Экипаж самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вернется к полетам в течение двух-трех недель, сообщил журналистам на пресс-конференции коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

Ранее сообщалось, что на время проверки экипаж отстранен от полетов.

"Есть определенная технология. Я думаю, что бортпроводники [вернутся к полетам] чуть раньше, а второй пилот с командиром - чуть позже. По срокам - в рамках двух-трех недель", - сказал Скуратов.

Он уточнил, что точные сроки возвращения к полетам экипажа зависят от Росавиации.

15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Эвакуацией руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.