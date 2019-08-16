В Госдуме считают нужным доработать законы, касающиеся выгула собак без намордников

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Штрафы за выгул собак без намордников уже предусмотрены законодательством регионов РФ, но в свете принятия базового закона об ответственном обращении с животными нужна донастройка федеральных кодексов. Об этом заявил в пятницу ТАСС председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как ранее сообщил телеканал RT, президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором он предлагает ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административный арест за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

"Сегодня благодаря тому, что мы приняли базовый закон об ответственном обращении с животными, мы сделали серьезный шаг вперед, и административное и уголовное законодательство сильно отстают", - отметил Бурматов. "В этой связи нам предстоит осенью донастраивать Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ, потому что есть масса пунктов, которые предусмотрены базовым законом, а санкций [за их нарушение] никаких нет", - констатировал он, подтвердив, что "это связано в том числе с правилами выгула".

При этом парламентарий опроверг утверждения Аманлиева, что сейчас наказания за выгул собак опасных пород без намордника якобы не предусмотрено. "Сегодня порядок выгула регламентируется законодательством субъектов РФ, конкретных муниципалитетов, и там эти штрафы предусмотрены", - напомнил он. "Конечно, они не по 30 тыс. и не по 50 тыс. рублей, потому что эти суммы явно чрезмерны, никто никого на такие деньги штрафовать не будет", - заверил Бурматов, уточнив, что в каждом регионе установлены свои штрафы. Так, согласно статье 5.1 КоАП Москвы, нарушение установленных правовыми актами города правил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, грозит штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

"Кроме того, если кто-то сегодня будет выгуливать собаку из перечня 12 потенциально опасных пород без поводка и намордника и если она кого-то укусит, за это предусмотрено уголовное наказание", - предупредил глава комитета Госдумы.

"Но нас беспокоит еще и то, что, к сожалению, для владельцев животных никаких возможностей нормально и цивилизованно их выгуливать в регионах не создано", - констатировал он. По словам парламентария, на осень запланировано заседание комитета, по итогам которого будет направлен запрос губернаторам о том, как идет создание площадок для выгула в муниципалитетах. "По данным нашего комитета, оно идет совершенно неудовлетворительными методами. А мы считаем, что санкция не должна идти вперед возможности", - заключил Бурматов.