В ГД выступили за обсуждение идеи штрафа за выгул опасных собак без намордника с кабмином

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Инициатива о введении штрафа за выгул опасных пород собак без намордника требует обсуждения с правительством, которое ранее утвердило перечень таких пород. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как ранее сообщил телеканал RT, президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административный арест за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

"Мне кажется, что все-таки надо обращаться в исполнительную власть, к правительству, потому что этот перечень наверняка готовился, исходя из каких-то причин", - сказал Крашенинников. По его словам, при принятии таких мер нужно проанализировать, почему та или иная порода попала в перечень. "Просто так наложить штраф без обсуждения, без выяснения причин, без статистики, которая существует, а просто на эмоциях, этого делать не нужно", - убежден глава комитета.

"Надо это все вместе смотреть и анализировать. Пусть авторы [обращения] это все проанализируют, согласуют с правительством, а дальше уже Госдума будет рассматривать", - резюмировал Крашенинников.