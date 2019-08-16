Посадка A321 в Подмосковье войдет в программу тренировок пилотов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Аварийная посадка аэробуса A321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье войдет в программу тренировок пилотов на полнопилотажном летном тренажере, сообщил в пятницу журналистам коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

"Программа тренировок, конечно, корректируется, этот случай войдет в программу "Посадка на очень малых высотах", - сказал Скуратов.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.