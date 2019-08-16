Эксперт заявил, что "красной кнопки" для защиты аэродромов от птиц не существует

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Существующие системы защиты аэродромов от птиц не обладают стопроцентной эффективностью, она во многом зависит от мастерства орнитологов. Об этом ТАСС в пятницу заявил ведущий электроник лаборатории экологии и управления поведением птиц Института проблем эволюции и экологии имени А.Н. Северцова РАН Сергей Золотарев.

"Красной кнопки" для защиты аэродромов от птиц от не существует. Это комплекс мер, в том числе биоакустическое оборудование. Должно быть организовано круглосуточное дежурство орнитологов на поле, они имеют на вооружении пиропатроны и биоакустическую установку. Это позволяет управлять поведением птиц, и здесь многое зависит от опыта орнитологов", - сказал Золотарев.

По его словам, существуют стационарные и мобильные биоакустические установки, которые отпугивают пернатых криками бедствия птиц, звуками выстрелов охотничьего ружья. В том числе такие установки работают в автоматическом режиме. При этом эксперт затруднился оценить эффективность существующих технических систем.

"Все зависит от объекта, от видов птиц, которые там находятся. Иногда эффективность достигает 100%, иногда и они малоэффективны. Также важен опыт применения, понимания ситуации и поведения птиц. Самое опасное - это когда чайки стаей садятся на взлетно-посадочную полосу", - заключил ученый.

15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Эвакуацией руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.