Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка на аукционе в США за $6,4 млн

ТАСС, 16 августа. Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 из кинофильма "Голдфингер" (Goldfinger, 1964) продан на аукционе в городе Монтерей (штат Калифорния) за $6,4 млн. Об этом в пятницу сообщил аукционный дом Sotheby's.

"Самый знаменитый автомобиль в мире - Aston Martin DB5 1965 года - только что продан за $6,4 млн. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для модели DB5", - говорится в заявлении аукционного дома, размещенного на его странице в Twitter. Имя нового владельца автомобиля не разглашается.