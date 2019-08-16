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Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка на аукционе в США за $6,4 млн

Это рекордная цена для модели DB5

ТАСС, 16 августа. Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 из кинофильма "Голдфингер" (Goldfinger, 1964) продан на аукционе в городе Монтерей (штат Калифорния) за $6,4 млн. Об этом в пятницу сообщил аукционный дом Sotheby's.

"Самый знаменитый автомобиль в мире - Aston Martin DB5 1965 года - только что продан за $6,4 млн. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для модели DB5", - говорится в заявлении аукционного дома, размещенного на его странице в Twitter. Имя нового владельца автомобиля не разглашается.

Компания Aston Martin выпускала модель DB5 в период с 1963 по 1965 год. На киноэкране машина дебютировала в 1964 году, появившись в картине "Голдфингер" - третьем фильме из цикла о британском агенте секретных служб Джеймсе Бонде. В той ленте роль спецагента исполнил шотландский актер Шон Коннери.

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Картины имели огромный зрительский успех: общие кассовые сборы составили более $10 млрд.

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