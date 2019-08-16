Власти Подмосковья допустили перенос мусороперегрузочной станции от аэропорта Жуковский

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Власти Московской области могут начать переговоры о переносе мусороперегрузочной станции "Экотранс", расположенной вблизи аэропорта Жуковский, в другом место, если возникнут для этого основания. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии региона Дмитрий Куракин.

Обсуждение проблемы началось после аварийной посадки самолета, в двигатели которого попали птицы. Орнитологи считают, что чаек могли привлечь расположенные вблизи аэропорта мусорные объекты.

"Может быть два подхода. Первый - переговоры с предприятием, когда они сочтут, что их деятельность на другом участке для них будет более эффективной, в том числе с учетом претензий надзора за ними. Эти мероприятия усилятся (надзор за работой перегрузки - прим. ТАСС). Второй вариант - принудительные действия органов власти, которые могут быть совершены при установлении и подтверждении факта правонарушений, с которым законодатель связывает именно такой вид ответственности - прекращение деятельности предприятия", - сказал Куракин.

Он добавил, что вопрос пока остается открытым. При этом продолжаются судебные разбирательства с собственником площадки по предписаниям, которые были выданы весной. Пока движения иска приостановлено. Зампред добавил, что проверит причину приостановки по этому делу.

"Экотранс" - подрядчик регионального оператора Воскресенского кластера Московской области. Площадка расположена на Коммунальном проезде в 1,3 км от аэропорта Жуковский. Это один из нескольких мусорных объектов, которые могли привлечь чаек в район авиаузла.

15 августа самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. На борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.