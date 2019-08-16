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Северный Кавказ

Сотрудники компании "Россети Северный Кавказ" покажут свои фотоработы на конкурсе

В конкурсе будет две номинации: "Энергия созидания" - репортажная фотосъемка о процессе повседневной работы, "Природа света" - пейзажная, промышленная, городская съемка с энергообъектами компании

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Конкурс фоторабот начался среди сотрудников компании "Россети Северный Кавказ", они продемонстрируют фотографии о своей повседневной деятельности. Об этом сообщается на сайте компании.

"Компания "Россети Северный Кавказ" предлагает своим сотрудникам показать "Энергетику в объективе энергетика". Именно под таким названием стартовал корпоративный конкурс фоторабот среди работников крупнейшей электросетевой компании Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Конкурс будет проходить в двух номинациях: "Энергия созидания" - репортажная фотосъемка о процессе повседневной работы, и "Природа света" - пейзажная, промышленная, городская фотосъемка с энергообъектами компании.

"Всего в группе компаний "Россети Северный Кавказ" трудятся почти 17 тыс. человек в восьми регионах операционной деятельности энергокомпании", - добавили в пресс-службе.

Компания "Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

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