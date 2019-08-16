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Северный Кавказ

Журналисты совместно с учеными исследуют активность вулкана Эльбрус

В ходе экспедиции будет собран материал для научно-популярного фильма

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Участники экспедиции "Эльбрус как вулкан" исследуют высшую точку Европы на предмет его активности. Результатом должен стать материал для научно-популярного фильма, сообщила в пятницу журналистам руководитель пресс-службы Министерства курортов и туризма региона Ольга Погребняк.

"Творческая группа, в которую входят специалисты по фото- и видеосъемке, пять дней путешествует по горам Кабардино-Балкарии. Их путь лежит через Суканское ущелье, Верхнюю Балкарию, перевалы Чегетджара и Актопрак, загадочную долину Джилы-Су, команда посетит Баксанскую нейтринную обсерваторию и легендарную гору Сирх в Северном Приэльбрусье. В ходе поездки будет собран материал для научно-популярного фильма, который расскажет не только об основной теме экспедиции "Эльбрус как вулкан", о работе научных сотрудников в указанном направлении, но и об интересных с точки зрения туризма локациях, об истории и легендах Приэльбрусья", - сказала Погребняк.

Отмечается, что ключевая задача проекта, который реализуется совместно со специалистами лаборатории лазерных интерферометрических исследований Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга - оценить вулканическую активность Эльбруса на сегодняшний день.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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