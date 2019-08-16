В Минпросвещения рассказали, что большинство учеников не разбираются в рынке труда

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Тесты профессиональной ориентации показали, что почти 90% школьников не разбираются в рынке труда и профессиях, целенаправленно занимаются только 1,5% опрошенных. В опросе участвовали почти 250 тыс. детей по всей стране, сообщила в пятницу замминистра просвещения РФ Ирина Потехина на республиканском совещании по образованию в Уфе.

"Почти 90% ребят ничего не понимают ни про то, что у них внутри, ни про рынки труда. Около 10% уже разобрались с тем, чего они бы хотели, они более-менее понимают про себя, но не про рынки труда. И только примерно 1,5% опрошенных знают, чего хотят, и даже по какому-то треку двигаются, всех их мы даже знаем - это ребята из "кванториумов" и "сириусов", - сказала она.

Профтест состоял из трех частей, в первой из них дети пытались определить свои таланты, склонности и потребности. Далее они отвечали на вопросы про рынок труда и современные профессии, в третьей части они показывали, как умеют соотносить свои потребности и наклонности с предложением рынка труда, добавила Потехина. "Нам надо, чтобы эти 10% увеличились хотя бы до 30%, чтобы ребята хотя бы про себя понимали, мы научим их разбираться в профессиях, но разбираться в себе научит только очень грамотный педагог. Это становится новой компетенцией современного учителя - научить ребенка понимать, кто он такой и как существовать в мире", - отметила она.

Республиканское августовское совещание по образованию в этом году посвящено теме "Новые возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации национальных проектов".