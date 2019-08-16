В Петербурге освободили экс-главу Российского союза молодежи, осужденного за мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель петербургского отделения общественной организации Российский союз молодежи Дмитрий Лядов признан виновным в хищении более 800 тыс. рублей у городского комитета по молодежной политике и приговорен судом к двум годам и шести месяцам колонии. Как сообщила в пятницу журналистам в городской прокуратуре, Лядову зачли срок содержания под стражей и под домашним арестом, поэтому он был освобожден после вынесения приговора.

"Суд назначил наказание Лядову в виде лишения свободы сроком на два года шестьмесяцев, зачтя ему в качестве срока отбывания наказания срок содержания под стражей и домашним арестом", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с Лядовым была также осуждена бывшая начальник финансового отдела Российского союза молодежи в Петербурге Марина Дементьева. Она получила два года колонии условно с испытательным сроком в полтора года. Лядова и Дементьеву осудили по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным прокуратуры Петербурга, осужденные не признали вину.

Как удалось установить на суде, в 2016 году осужденные предоставили в комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга поддельные документы, которые подтверждали исполнение договоров по проведению молодежных мероприятий. За это комитет перечислил общественной организации субсидию из бюджета. Таким образом Лядов и Дементьева успели похитить более 800 тыс. рублей из госбюджета и пытались украсть еще более 700 тыс. рублей.

Российский союз молодежи - всероссийская общественная организация, созданная, по данным официального сайта, в 1990 году. На сегодняшний день в регионах России работает 76 представительств организации, ее членами являются более 115 тыс. человек.