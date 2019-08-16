На фестивале казачьей культуры в Ессентуках выступят около 20 ансамблей

ПЯТИГОРСК, 16 августа /ТАСС/. Фестиваль казачьей культуры, посвященный 30-летию со дня возрождения Ессентукского городского казачьего общества, пройдет в Ессентуках (Ставропольский край) 17 августа. Ожидается, что на него приедут 18 казачьих ансамблей, а зрителями станут 2 тыс. казаков, сообщили в пятницу ТАСС организаторы мероприятия.

"Фестиваль казачьей культуры посвящен 30-летию со дня возрождения Ессентукского казачьего отдела. В 12:00 мск начало праздника, торжественная часть, вручат казакам грамоты, наградят медалями. После 13:00 мск начинается фестиваль казачьих ансамблей, приглашены ансамбли со всего Ставропольского края, всего 18 ансамблей. Параллельно будет на Театральной площади проходить выставка казачьего подворья, выставка промыслов, рукоделия, пройдут казачьи спортивные игры - рубка шашкой, работа арапником и нагайкой", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на фестиваль приглашены казаки всего Терского казачьего общества, ожидается около 2 тыс. человек.

"Впервые такое мероприятие в Ставропольском крае проходит, потому что наш Ессентукский казачий отдел первым возродился в Терском казачьем войске. С него все казачество и началось в Ставропольском крае. И мы к праздничной дате решили сделать фестиваль на краевом уровне", - добавили организаторы.