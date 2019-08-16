Международная школа "Корни дружбы" открылась в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Международная летняя школа "Корни дружбы наших народов - в нашей истории" с участием молодежи из пяти стран открылась в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГ) в пятницу, сообщает корреспондент ТАСС.

Более сотни аспирантов, студентов и ученых Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Южной Осетии собрались в КБР, чтобы вместе обсудить проблемы изучения и сохранения русского языка.

"Проект является венцом нашей работы, которая длилась в течение года. За это время мы проводим 15 концептуально связанных мероприятий: часы высокой поэзии, олимпиады, конкурс "За что я люблю русский язык", конкурс педагогического мастерства, научную конференцию "Первая научная работа". Также мы работали с филологическими классами", - пояснила журналистам одна из инициаторов проекта доктор филологических наук завкафедрой русского языка и общего языкознания КБГУ Светлана Башиева.

Она также рассказала, что во всех школах республики будут открыты литературные клубы. "С мая работают клубы уже в шести школах, сегодня мы выдаем им сертификаты и включаем в реестр литературных клубов", - добавила она.

"Этот год показал насколько проект интересен и эффективен. Здесь находится многонациональная аудитория, и мы не чужие, потому что нас объединяет прекрасный русский язык. Все мероприятия, которые проходили подтвердили, что ни границы, ни расстояния, ни национальности, ни государства людей не разделяют, люди всегда свое желание обобщатся выстраивают именно на интересе к какому то делу", - сказала, обращаясь к собравшимся ведущий советник главы КБР Нина Емузова.

О проекте

Проект реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа и кафедрой русского языка и общего языкознания вуза при поддержке Фонда президентских грантов. Сумма гранта достигала двух млн рублей, мероприятия должны проходить до конца 2019 года.

Школа является одной из составляющих программы фестиваля русского языка и культуры "Мы - россияне", решение о создании которой было принято в 2015 году на научно-практической конференции молодых ученых "Русский язык - основа формирования общероссийской идентичности народов Северного Кавказа". В 2017 году программа включена в культурно-образовательный атлас "100 проектов про чтение - 2017".

По его словам, "целью проекта инициаторы называют популяризацию русского языка как средства межкультурной коммуникации и транслятора культурных ценностей". В программе предусмотрены тренинги, мастер-классы, конкурсы по русскому языку и литературе, посещение музеев, фольклорный праздник "Яблочный спас", научный семинар, панельная дискуссия, а также экскурсии. В частности, гости смогут познакомиться с Нальчиком, побывают у памятников Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову и Максиму Горькому, посетят Голубые озера, Приэльбрусье и оздоровительный комплекс Гедуко.