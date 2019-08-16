"Ростелеком" сообщил об устранении последствий крупного сбоя из-за повреждения линии связи

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Масштабный сбой в работе "Ростелекома" в пятницу был вызван повреждением линии связи из-за несогласованных строительных работ, его последствия уже устранены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Уже устранили [сбой]. При проведении несогласованных строительно-монтажных работ энергосетевая организация повредила магистральную волоконно-оптическую линию связи. В результате были зафиксированы сбои в предоставлении услуг передачи данных на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края", - сообщили в "Ростелекоме".

В компании отметили, что также фиксировалась перегрузка магистральных каналов связи в направлении Дальнего Востока.

"К настоящему времени работа ВОЛС полностью восстановлена, оказание услуг конечным пользователям восстановлено", - заключили в пресс-службе.

Перебои в работе сервисов "Ростелекома" фиксировались в пятницу в ряде крупных городов РФ. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 91% жалоб пользователей касались подключения к интернету, у 5% наблюдался сбой в работе всех сервисов, еще 2% жаловались на проблемы с работой ТВ.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.