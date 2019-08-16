Стоимость очистки озера у аэропорта Жуковский оценили в 100 млн рублей

В пятницу начала работать совместная комиссия Росприроднадзора, правительства Московской области и администрации Жуковского городского округа. Корреспондент ТАСС принял участие в ее работе. Комиссия была создана после жесткой посадки на поле пассажирского самолета из-за попадания чаек в двигатели, ее задача - оценить возможное влияние объектов, где скапливается мусор, на орнитологическую ситуацию вокруг аэропорта.

"Несмотря на то, что деятельность незаконной свалки в 2017 году была нами пресечена, мы все равно видим ее остатки, она не полностью убрана. Нового завоза мусора не производится <…> Мы договорились с администрацией города Жуковский, что мы изыщем на этот год ресурсы для того, чтобы территория была убрана <…> По подсчетам администрации, нужно найти дополнительно 90-110 млн рублей. Объемы средств будут уточняться после исследования", - сказал Куракин.

Он добавил, что завершить уборку этой территории планируется в 2020 году. В целом, по его мнению, остатки мусора на берегах Глушицы не привели к созданию аномальной орнитологической ситуации.

В пятницу комиссия исследовала систему из четырех небольших заболоченных водоемов в 1,3 км от аэропорта, которые объединены общим названием озеро Глушицы. До 2017 года этот участок находился в частной собственности. Хозяин земли допустил ее захламление строительным и бытовым мусором, выросла настоящая нелегальная свалка. Началось уголовное преследование собственника, в итоге удалось передать участок муниципалитету и остановить нелегальный ввоз отходов.

Сейчас на берегах этих водоемов лежит пластиковый мусор, полиэтиленовые пакеты, бой кирпича, стекло, дерево и прочие неорганические отходы. Куракин допустил, что после очистки территории может появиться инициатива по созданию в этом месте рекреационной зоны. "Это решение напрашивается. Но мы договорились, что будем двигаться шаг за шагом и сначала наведем там порядок, а после этого, думаю, непременно последует предложение о создании зоны рекреации", - сказал он.

ЧП с самолетом

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом возгорание силовых установок. Орнитологи считают, что птиц могли привлечь свалки, расположенные вблизи.

Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. На борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.