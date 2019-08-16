Новый дом культуры открылся в поселке Карачаевского района КЧР

ЧЕРКЕССК, 16 августа. /ТАСС/. Новый дом культуры, названный в честь карачаевского поэта Исмаила Семенова, открылся в поселке Правокубанском в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня работаем в Карачаевском районе. Начали с открытия нового современного дома культуры в Правокубанском. Считаю очень правильным решение жителей и руководства района присвоить новому Дому культуры имя великого поэта не только карачаевского народа, но и всей России - Исмаила Унуховича Семенова. Это, безусловно, дополнительная ответственность и мотивация для детей, которые будут заниматься в этом ДК, быть лучшими во всем!" - написал Темрезов.

Глава региона добавил, что дом культуры, который открылся в поселке впервые, важен для развития молодежи. "Новый дом культуры, который, уверен, станет центром культурной жизни для всего района, особенно важен для проживающего здесь подрастающего поколения. Ведь не просто Правокубанский называют молодежным поселком, и, наконец, наша молодежь получила долгожданный подарок в виде комфортабельного ДК и полноценного досуга", - отметил он.

В пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии ТАСС рассказали, что новый дом культуры им. Исмаила Семенова построен по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий" и состоит из концертного зала на 250 мест, административных помещений и залов для занятий хореографией и другими творческими направлениями.