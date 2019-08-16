Минпросвещения планирует снизить нагрузку на педагогов до 1,3 ставки

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено добиться снижения нагрузки по ставкам для педагогов, повышением которой достигается средний уровень зарплаты. Показатель не должен превышать 1,3 ставки на одного специалиста, сообщила в пятницу замминистра просвещения РФ Ирина Потехина на совещании в Уфе.

"Мы сейчас ставим перед собой задачу добиться того, чтобы средняя [зарплата] по экономике была на загрузку 1,3, а не 1,8. Это трудная задача, она связана с дополнительными бюджетными средствами, но мы считаем, что это обязательный пункт программы, без которого мы просто дальше двигаться не сможем", - рассказала она.

В 2016 году средняя нагрузка на учителя составляла 1,3 ставки, к концу 2018 она выросла почти до 1,4. "Но в некоторых регионах нагрузка достигает почти 1,8 ставки на одного педагога. Мы знаем, что во многих регионах, для того, чтобы обеспечить среднюю зарплату по экономике, педагог вынужден до 40 уроков неделю вести", - добавила замминистра.