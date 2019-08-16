ВШЭ не будет отчислять студента, арестованного по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Высшая школа экономики не собирается отчислять студента Егора Жукова, арестованного по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев.

"Наш студент Егор Жуков - один из задержанных в рамках уголовного дела. О том, что у нас нет отчислений по таким статьям, я даже говорить не буду: разумеется, никаких санкций, отчислений у нас нет и быть не может <...> Мы оказываем поддержку нашему студенту, от руководства было направлено поручительство за Жукова сначала в районный суд, затем в Мосгорсуд, заседание которого уже состоялось", - сказал Радаев.

Он добавил, что сотрудники и студенты ВШЭ подписали множество писем в поддержку Жукова.

"Хочу сказать, что для университета в целом - это вопрос не политический. У нас среди сотрудников и студентов, включая тех, кто выражает поддержку Егору Жукову, есть люди с самыми разными политическими взглядами, они могут взгляды Жукова разделять или не разделять. Мы поддерживаем его потому, что он наш студент, который оказался в такой сложной ситуации", - отметил Радаев.

Он подчеркнул, что сам университет как организация остается вне политики.