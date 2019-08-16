Минпросвещения планирует привлечь студентов к работе в школьных кружках

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ внесет изменения в закон об образовании для того, чтобы разрешить студентам вести кружки в школах. Это позволит привлечь в образовательные учреждения молодых педагогов, сообщила в пятницу замминистра просвещения РФ Ирина Потехина на совещании в Уфе.

"Мы сейчас вносим изменения в закон об образовании, который разрешит студентам колледжей и вузов работать в школах и вести кружки. Мы знаем, что если выпускник пришел в школу и продержался два года, то, скорее всего, он уже останется в школе насовсем", - рассказала она, добавив, что сегодня студенты могут подрабатывать в системе дополнительного образования.

По словам Потехиной, проблемой школы является возраст учителей, почти 40% педагогов старше 50 лет. После педагогического вуза преподавать детям идут чуть больше половины выпускников, особенно дефицит кадров заметен на селе. "Со следующего года стартует программа "Земский учитель", но при этом в ней могут участвовать не только молодые, но любой педагог", - добавила замминистра.