Минтруд разрешил женщинам водить фуры, электропоезда, а также работать матросом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Женщинам теперь станут доступны такие профессии, как водитель фуры, машинист электропоезда, а также боцман или матрос на судне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда, который накануне утвердил обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин.

Кому нужен пересмотр перечня "запрещенных" профессий и зачем

Какое дело женское? Кому нужен пересмотр перечня "запрещенных" профессий и зачем

В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном - порядка 100.

"Так, например, снимаются ограничения для женщин на следующие профессии и работы: водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как фура, трактор, самосвал, КамАЗ и прочее, за исключением машинистов строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер)", - говорится в сообщении Минтруда.

Кроме того, женщинам будет разрешено работать например в качестве боцмана, шкипера или матроса на судне. За исключением работ в машинном отделении судна, пояснили в министерстве.

Также женщины смогут трудиться машинистом электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов.

"Действие перечня также не распространяется на женский труд в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг населению", - отметили в министерстве.

Важно отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, добавили в Минтруде.

Перечень ограничений

Минтруд РФ утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. Соответствующий приказ министерства опубликован в четверг на сайте российского правительства.

В число запрещенных для женщин отраслей вошли химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа. Кроме того, не допускаются женщины в такие сферы, как черная и цветная металлургия, радиотехническое и электронное производства, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт.

Также под запретом производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, цемента, обработка камня и производство камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, а также полиграфическое производство.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года, говорится в приказе Минтруда.