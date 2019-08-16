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В регионах России в 75-летие Победы пройдут мероприятия с участием ветеранов-иностранцев

Для гостей торжеств в Москве изготовят памятные сувениры

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. В регионах России в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны из других государств. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в план мероприятий по подготовке и проведению торжеств. Среди его новелл - расширение числа гостей торжеств в Москве, для которых будут изготовлены памятные сувениры. В новой редакции отмечается, что такие подарки будут приготовлены не только для глав иностранных делегаций, но и их супруг. Кроме того, для глав зарубежных делегаций и членов их семей предусмотрена аренда автомобилей представительского класса.

Также предполагается, что к юбилею будет разработана единая художественная стилистика, будет запущен официальный сайт 9мая.рф и мобильное приложение. Кроме того, к памятной дате необходимо будет организовать открытие Ржевского мемориала Советскому солдату.

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