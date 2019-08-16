Охлобыстин представил автобиографию "Записки упрямого человека. Быль"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Актер и писатель Иван Охлобыстин представил в Москве автобиографию "Записки упрямого человека. Быль", он считает, что читатели в книге узнают себя. Об этом он рассказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Новинка содержит ранние рассказы и эссе, содержит самое тонкое понимаете того, кем я являюсь. Книга эклектичная. Каждый из нас мечтает об одном том же, а базовое очень похоже. Читатели найдут в ней и узнают самих себя", - рассказал Охлобыстин.

По его словам, книга получилась очень откровенной. Охлобыстин рассказал, что новинка содержит элементы фантасмагории, при этом встречаются абсолютно биографические истории, о которых актер прежде не рассказывал. Автобиография содержит главы, посвященные отцу, семье, кино, размышлениям о свободе и выборе, служению в церкви. Новинка поступила в продажу в пятницу.

Говоря о своих планах, Охлобыстин сообщил, что сейчас пишет еще одну книгу, которая станет "попыткой напугать русского читателя, которого напугать по-настоящему невозможно". В беседе с корреспондентом ТАСС актер пояснил, что уже почти дошел до момента кульминации. "В голове все сложил. Готовлюсь всех напугать, но чтобы напугать кого-то надо самому как следует испугаться. Для этого мне нужно время", - отметил он, добавив, что книга будет написана в жанре классического триллера.

Кроме того, актер рассказал, что вся его семья сейчас участвует в съемках реалити-шоу на канале "ТВ-3", которое выйдет в эфир в октябре.

Об авторе

Охлобыстин - автор книг "Запах фиалки", "Песни созвездия Гончих Псов", "ДМБ и другие киносценарии", "Темный альбом". Он также известен ролями в фильмах "Служебный роман. Наше время", "Generation П," "Суперменеджер, или Мотыга судьбы", сериале "Интерны", где он сыграл главную роль доктора Быкова, среди других проектов - "Москва, я люблю тебя!", "Псевдоним для героя", "Ирония любви", "Дом Солнца", "Чапаев, Чапаев", "Поцелуй сквозь стену", "Индус", "Зона турбулентности", "Беляев".