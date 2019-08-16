Обучение действиям при ЧС в КЧР до конца года пройдут более 500 сотрудников госучреждений

ЧЕРКЕССК, 16 августа. /ТАСС/. Центр гражданской защиты в Карачаево-Черкесии проведет обучение действиям при чрезвычайных ситуациях более 500 сотрудников ведомств и организаций до конца 2019 года, рассказал ТАСС начальник регионального управления по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Роберт Алботов.

"Мы обучаем должностных лиц, работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действиям при всевозможных чрезвычайных ситуациях. В 2019 году обучение пройдут более 500 человек, план выполнен на 90%", - рассказал Алботов.

Начальник управления отметил, что Центром гражданской защиты производится обучение руководителей и сотрудников организаций, администрации республики, районов и городов сельских поселений, председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, членов комиссий по обеспечению устойчивости деятельности организаций - всего насчитывается 16 категорий обучаемых.

План ежегодно утверждается председателем правительства Карачаево-Черкесии, по итогам обучения каждый из участников сдает зачет и получает документ о прохождении обучения в своей категории. За последние пять лет было обучено более 2,5 тыс. человек.

Постоянная готовность к ЧС и мониторинг обстановки

В повседневной деятельности управление решает вопросы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По сложным вопросам организуется проведение заседания республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Алботов добавил, что для постоянной готовности к ЧС ежеквартально проводятся командные тренировки. "В целях повышения готовности органов управления проводятся ежеквартальные командно-штабные тренировки, учения, проверки республиканской системы оповещения, системы оповещения правительства и руководящего состава территориальных органов власти", - сказал он.

Согласно информации управления, на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2018 году зарегистрирована одна региональная чрезвычайная ситуация - засуха и восемь муниципальных ЧС - сильные дожди, шквалистый ветер. С начала 2019 года по настоящее время было зарегистрировано шесть ЧС муниципального уровня, вызванных сильными дождями, шквалистыми ветрами и сходом селевых потоков.

"Происходит снижение количества ЧС, в том числе благодаря проведению превентивных мероприятий по предупреждению ЧС, таких как берегоукрепительные работы", - добавил Алботов.

С декабря 2017 года в городе Черкесске была введена единая диспетчерская служба - 112, когда человек, столкнувшийся с ЧС, звонит диспетчеру, а не попадает на автоответчик, как это было ранее. С начала августа 2019 года система заработала по всей территории Карачаево-Черкесской Республики.

Безопасность отдыхающих в регионе

Как рассказал начальник управления, в КЧР также ведется активная работа по обеспечению безопасности туристов. "Обеспечение безопасности отдыхающих является приоритетной задачей правительства Карачаево-Черкесской Республики. За прошедший сезон Карачаево-Черкесию посетило порядка 1,32 млн 320 тыс. туристов. Через средства массовой информации проводится пропаганда безопасного отдыха граждан в горной местности, на основных направлениях туристического кластера установлены информационные щиты, предписывающие безопасное поведение в горах", - рассказал начальник управления.

Он добавил, что все приезжающие на отдых туристы информируются об обязательной регистрации в спасательных подразделениях, также в Карачаево-Черкесской Республике введена система электронной регистрации туристов, выходящих на маршруты.