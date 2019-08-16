Единороссы обсудят с Минздравом вопросы улучшения лекарственного обеспечения

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" предложит Минздраву и представителям благотворительных фондов совместно выработать законодательные меры в области лекарственного обеспечения. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Старшинов, комментируя задержание женщины за покупку запрещенного в РФ препарата для лечения ее сына.

"Минздрав говорит о том, что существует определенный механизм получения подобных препаратов, а люди заявляют, что система не работает, лекарства получить крайне сложно. Есть смысл провести ряд встреч с Минздравом, представителями благотворительных фондов, чтобы вместе подумать, что можно сделать для людей", - приводит слова Старшинова пресс-служба партии.

По его словам, партия не оставит задержание матери тяжелобольного ребенка без внимания. "Я направлю обращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой предпринять все предусмотренные законом меры для того, чтобы оградить женщину от необоснованного уголовного преследования", - отметил парламентарий.

Депутат также заявил о необходимости пересмотра правоприменительной практики в отношении лиц, приобретающих лекарственные препараты, не зарегистрированные в России. "Подобного рода ситуации достаточно негативно сказываются на доверии и уважении к правоохранительной системе. <…> Поэтому мы также предложим правоохранительным органам провести совместное обсуждение правоприменительной практики в отношении данной категории лиц", - заключил он.

Ранее в пятницу замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. Как отметили в Минздраве, речь идет о противосудорожном препарате "Фризиум". Это уже второе задержание за последний месяц при получении этого лекарства по почте.