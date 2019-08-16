Бейсджампер из Италии повредил позвоночник на фестивале в Ингушетии

МАГАС, 16 августа. /ТАСС/. Участник международного фестиваля по бейсджампингу "Легенды гор-2019", который проходит в горном районе Ингушетии, бейсджампер из Италии, получил повреждение шейного отдела позвоночника и ключицы во время прыжка, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Минспорта.

"Во время прыжка со Столовой горы бейсджампер из Италии Лука Де Капризио получил травму шейного отдела позвоночника и ключицы. Ему была оказана медиками своевременная и квалифицированная помощь, он чувствует себя хорошо, госпитализация не понадобилась, он в хорошем настроении. В фестивале он больше не участвует, но болеет за всех вместе со зрителями", - сказали в пресс-службе.

В связи с инцидентом сотрудники МВД по региону проводят доследственную проверку.

"Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции произвели осмотр места падения итальянца, опросили участников фестиваля по факту произошедшего. Правоохранителям предстоит установить, является ли случившееся следствием несчастного случая. По предварительно полученной информации, экстремал нарушил правила пользования парашютом, не раскрыв его своевременно", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В горном Джейрахском районе Ингушетии 12 августа стартовал международный фестиваль по бейсджампингу "Легенды гор-2019" памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Вореводина. В нем принимают участие 30 спортсменов из Турции, Италии и Бразилии и регионов России.