Школьники из девяти стран примут участие в турнире по химии в МГУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ученики школ из девяти стран мира примут участие в Международном химическом турнире (IChTo-2019), который пройдет с 20 по 25 августа на химическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"В соревновании примут участие школьники из девяти стран: из Сингапура, Таиланда, Венгрии, Ирана, России, Румынии, Сербии, Черногории и Польши. Юным химикам предстоит защитить свои решения исследовательских задач, над которыми они работали несколько месяцев. К примеру, школьникам предстояло разработать вакуумный насос, работающий только на химических принципах - без единой движущейся детали", - говорится в сообщении.

Выступления участников оценивает международная комиссия жюри, в состав которой входят аспиранты и преподаватели химического факультета, представители Кембриджского университета (Великобритания), Ягеллонского университета (Польша) и Mahidol Wittayanusorn School (Таиланд).

21 августа в 10:00 мск состоится церемония открытия IChTo-2019, после которой пройдет жеребьевка команд. Она определит, в каких группах участники буду защищать свои решения и оппонировать коллег. Финал состоится 24 августа, на котором три сильнейшие команды представят свои лучшие задачи.

"Решая задачи турнира 2019 года, участникам предстоит выяснить, в каких немагических условиях направление помешивания зелий могло бы повлиять на результат синтеза (как в книгах о Гарри Поттере), как можно организовать музей, демонстрирующий химические реакции и при этом не требующий периодических закупок новых химических реактивов - только электричество, воду и воздух, как создать химический вакуумный насос и определить концентрацию мышьяка в живых клетках", - отметили в пресс-службе вуза.

Как подчеркнул декан химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Калмыков, участие в подобных мероприятиях стимулирует интерес учащихся к химии и помогает им научиться решать исследовательские задачи. "Каждая такая задача носит исследовательский характер и требует не только работы с учебниками и современной научной литературой, но и придумывания принципиально новых идей. За несколько месяцев школьники успевают не только найти теоретическое решение таких задач, но и иногда проверить его на практике", - приводит пресс-служба слова декана.

О турнире

Международный химический турнир проводится с 2017 года. В IChTo-2017 участвовало восемь команд из семи стран, победителем стала команда из Венгрии Rozhasin Chillamponi (Розовый пони). В 2018 году в турнире участвовало 12 команд из девяти стран, победителями стали школьники из Сингапура. Инициаторами мероприятия являются выпускники, аспиранты и студенты МГУ.